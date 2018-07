Berlin (dpa) - Doris Fitschen traut Rekordnationalspielerin Birgit Prinz auch nach ihrem durchwachsenen Start in die Heim-WM die gewohnt wichtige Rolle für Deutschlands Fußball-Frauen zu. Die Managerin der Nationalmannschaft sagte, Prinz sei eine Turnierspielerin. Prinz habe vor dem ersten Tor beim 2:1-Sieg gegen Kanada am Sonntag einen schönen Pass in die Tiefe gespielt. Sie hätte auch bei der EM in der Kritik gestanden und sich wieder gefangen. Die Stürmerin war nach 56 Minuten ausgewechselt worden und selbst nicht so zufrieden mit ihrer Leistung.

