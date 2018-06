Berlin (dpa) - Der deutschen Wirtschaft winken Milliardenaufträge aus China. Beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao in Berlin sollen zahlreiche Großprojekte von Airbus, Daimler, Volkswagen und BASF mit chinesischen Partnern vereinbart werden. Allein der europäische Flugzeugbauer Airbus hofft auf eine Mega-Bestellung für seinen modernisierten Kassenschlager A320. Wen Jiabao und 13 seiner Minister werden am Abend in Berlin erwartet.

