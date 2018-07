Berlin (dpa) - Sie gehören zu den wohl aufregendsten Bands der Welt: Die Black Eyed Peas liefern vor allem live ein wahres Licht- und Effektspektakel ab. Zuletzt begeisterten die Musiker beim Superbowl - dem Endspiel der US-Football-Meisterschaft - im Februar 2011 Millionen von Fernsehzuschauern.

Mit Hits wie «I Gotta Feeling» und «My Humps» kommt das Quartett nun zu einem einzigen Konzert nach Deutschland: Am 28. Juni spielen die Black Eyed Peas in der Düsseldorfer Esprit-Arena, dort, wo Mitte Mai noch der Eurovision Song Contest stattfand. Drei Millionen Konzertbesucher haben Sängerin Fergie und Co. bereits begeistert, jetzt kommen noch ein paar mehr dazu.

Passend dazu ist gerade mit «Don't Stop The Party» die dritte Single aus dem Hit-Album «The Beginning» erschienen. Ein schönes Motto für das Düsseldorfer Konzert.

