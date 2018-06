Inhalt Seite 1 — Dax wieder im Plus - Hoffnung auf Lösung der Schuldenkrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf eine Entspannung in der griechischen Schuldenkrise hat den deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Dax stieg um 0,88 Prozent auf 7170,43 Punkte und machte damit seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste mehr als wett.

Der MDax legte am Dienstag um 0,79 Prozent auf 10 539,10 Punkte zu, der TecDax machte 0,31 Prozent auf 858,87 Punkte gut.

Börsianer meinten, es werde damit gerechnet, dass das griechische Parlament am Mittwoch dem Sparpaket der Regierung zustimme. Diese will bis 2015 gut 78 Milliarden Euro einsparen. Das ist auch die Voraussetzung für ein neues Hilfspaket im Umfang von bis zu 120 Milliarden Euro, das am kommenden Wochenende von den EU-Finanzministern beschlossen werden soll. «Die deutlichen Kursgewinne bei den Bankaktien deuten darauf hin, dass die Anleger wieder zuversichtlicher sind», sagte Händler Stefan de Schutter von der Wertpapierhandelsbank alpha. Für Auftrieb sorgte Marktbeobachtern zufolge zudem die aktuell gute Stimmung der deutschen Verbraucher.

An der Dax-Spitze kletterten die Titel der Commerzbank um 4,58 Prozent auf 2,88 Euro, nachdem sie am Vortag als schwächster Indexwert noch 5,00 Prozent verloren hatten. Für die Papiere der Deutschen Bank ging es am Dienstag um 2,18 Prozent auf 39,77 Euro nach oben. Im Tauziehen um eine Gläubigerbeteiligung an einem zweiten Hilfspaket für Griechenland rückt eine Einigung zwischen deutschen Banken und Versicherern mit dem Finanzministerium näher. Für diesen Donnerstag sei eine Schlussrunde auf Spitzenebene geplant, verlautete aus Regierungskreisen in Berlin.

Die Aktien von Adidas und Puma profitierten von starken Zahlen des US-Konkurrenten Nike. Die Adidas-Titel verteuerten sich um 3,88 Prozent auf 53,78 Euro, die Puma-Papiere zählten im MDax mit einem Aufschlag von 2,63 Prozent auf 210,35 Euro zu den stärksten Werten.

Dax-Schlusslicht waren die schwer gewichteten Aktien von Siemens mit einem Minus von 1,93 Prozent auf genau 91,00 Euro. Der Konzern muss sich nach eigenen Angaben stärker anstrengen, um seine Wachstumsziele zu erreichen.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,98 Prozent höher bei 2750,49 Punkten. Auch die Indizes in Paris und London gingen mit Gewinnen aus dem Handel. Der Dow Jones stand zum europäischen Handelsschluss ebenfalls im Plus.