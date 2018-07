Washington (dpa) - Die französische Finanzministerin Christine Lagarde rückt als erste Frau an die Spitze des Internationalen Währungsfonds. Der Verwaltungsrat der Institution entschied sich einstimmig für die 55-Jährige, wie der IWF in Washington mitteilte. Sie folgt Dominique Strauss-Kahn nach. Strauss-Kahn wird eines Sexualverbrechens beschuldigt und war Mitte Mai zurückgetreten. Lagarde hatte nur einen einzigen Mitbewerber, Mexikos Notenbankchef Agustín Carstens. Lagarde soll das Amt am 5. Juli antreten.

