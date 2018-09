Würzburg (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist in seiner Heimatstadt Würzburg begeistert gefeiert worden. Schon lange, bevor der 33-Jährige in der s'Oliver Arena die Bühne betrat, hallten Fangesänge durch die mit 3000 Zuschauern ausverkaufte Halle. Nowitzki hatte vor rund zwei Wochen mit den Dallas Mavericks erstmals in seiner Karriere die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Nowitzki wird sich im Rathaus noch der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Würzburg eintragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.