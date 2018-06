Berlin (dpa) - Milliardenaufträge für die deutsche Wirtschaft und chinesische Hilfe in der Euro-Schuldenkrise: Deutschland und China wollen ihre strategische Partnerschaft ausbauen. Mit diesem Besuch werde ein neues Kapitel aufgeschlagen in den deutsch-chinesischen Beziehungen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel bei den ersten Regierungskonsultationen beider Länder. Merkel mahnte bei Ministerpräsident Wen Jiabao eine faire Justiz an und besonders im Fall des chinesischen Künstlers Ai Weiwei ein «transparentes Verfahren». Wen lobte Deutschland als strategisch wichtigen Partner.

