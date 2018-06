Berlin (dpa) - Die kolumbianische Ersatztorhüterin Yineth Baron ist vom Fußball-Weltverband FIFA wegen Dopingverdachts vorläufig gesperrt worden. Die kurzfristig nachnominierte Torfrau sei wegen eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses der A-Probe provisorisch suspendiert worden, so die FIFA. Die Probe sei am Samstag in Leverkusen nach dem Training des kolumbianischen WM-Teams genommen worden. Die Spielerin habe das Recht, eine Analyse der B-Probe zu verlangen, schrieb die FIFA.

