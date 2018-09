Leverkusen (dpa) - Mitfavorit Schweden ist mit einem Sieg gegen Neuling Kolumbien in die Frauen-WM gestartet. Das Team von Trainer Thomas Dennerby setzte sich in Leverkusen knapp, aber verdient mit 1:0 gegen die Südamerikanerinnen durch. Während der Partie hatte der Fußball-Weltverband FIFA mitgeteilt, dass die kolumbianische Ersatztorhüterin Yineth Varon wegen einer positiven Doping-A-Probe vorläufig gesperrt worden ist. Die erst kurzfristig nachnominierte Torfrau sei bei einer Trainingskontrolle am vergangenen Samstag positiv getestet worden.

