London (dpa) - Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger (67) hat sich zusammen mit Sängerin Joss Stone (24) und anderen Musikgrößen zu einer neuen Band mit dem Namen Superheavy zusammengetan.

Die fünfköpfige Truppe, zu der auch Bob Marleys Sohn Damian Marley sowie Dave Stewart von Eurythmics und der indische Komponist und Sänger A.R. Rahman gehören, werde am 16. September ein Album herausbringen. Das teilte Universal Music am Dienstag in Berlin mit und bestätigte damit seit längerem kursierende Gerüchte.

Auf der Internetseite von Jagger war ein Video mit dem Titel «Superheavy - eine Einleitung zu...» zu sehen, das diverse Künstler auf ihrem Weg in ein Musikstudio zeigt. Mick Jagger spricht darin von seinem Plan, Musik aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen mischen zu wollen. Laut Universal basiert das Album auf Improvisation und spontaner Zusammenarbeit.

Video auf Jaggers Seite