New York (dpa) - Wenn sie dreimal so alt wäre, wäre er immer noch zehn Jahre älter: «Playboy»-Gründer Hugh Hefner hat eine neue Freundin, und die Auserwählte ist glatte 60 Jahre jünger.

Shera Bechard heißt die Blondine und ist gerade 25. Doch die Kritik, die sich der immerwährende Playboy am Dienstag in den USA anhören musste, zielte gar nicht auf den Altersunterschied. Vielmehr erboste die Kritiker, dass sich der 85-Jährige gerade einmal ein paar Tage nach der geplanten und dann geplatzten Hochzeit mit Crystal Harris, ebenfalls 25, mit einer neuen Frau zeigt.

«Eine neue Freundin ist die einzig logische Konsequenz nach dem Herzschmerz», twitterte Hefner. In der Tat war die Absage auch von Harris gekommen, nur fünf Tage vor dem Hochzeitstermin am 18. Juni. An Bechard könne es nicht gelegen haben, beteuert der Nackedeiverleger: «Das Interesse an Shera kam erst nach dem Hammer von Crystal.»

