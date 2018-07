Berlin (dpa) - Mitfavorit Brasilien und Ex-Weltmeister Norwegen sind mit knappen Siegen in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gestartet. Die «Selecao Feminina» gewann in Mönchengladbach glücklich mit 1:0 gegen Australien und setzte sich gemeinsam mit Norwegen an die Spitze der Gruppe D. Die Norwegerinnen waren bei ihrem 1:0 in Augsburg gegen WM-Neuling Äquatorialguinea ihrer Favoritenrolle ebenfalls gerecht geworden. Die deutsche Mannschaft bereitet sich auf ihr zweites Turnierspiel morgen in Frankfurt gegen Nigeria vor.

