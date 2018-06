Dresden (dpa) - Auftaktsieg für die USA bei der Fußball-WM der Frauen in Deutschland: Die Amerikanerinnen gewannen gegen Nordkorea mit 2:0 und übernahmen die Führung in der Gruppe C vor Schweden. Die Skandinavierinnen siegten 1:0 gegen Kolumbien. Heute startet die Gruppe D ins Turnier. Dabei kommt es zu den Partien Norwegen - - Äquatorialguinea und Brasilien - Australien.

