Köln (dpa) - Kein Ende der Rückrufaktionen bei Toyota - diesmal werden weltweit über 100 000 Wagen in die Werkstatt beordert. In Deutschland sind es allerdings nur um 1667 Modelle Lexus RX 400h. Dort kann es zu einer Überhitzung im Hybridsystem kommen. Der japanische Konzern sieht die vielen Rückrufaktionen jedoch keineswegs als Beweis für Schlamperei. Nein, das zeige nur, wie gut die Qualitätskontrolle sei, so Toyota.

