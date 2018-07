Inhalt Seite 1 — Nach Totilas-Premiere: Lob und Respekt für Rath Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (dpa) - Der Hype vor seinem ersten Auftritt mit dem vierbeinigen Superstar Totilas war riesig. Auch nach der gelungenen, wenn auch nicht glänzenden Premiere in München dauerte es sehr lange, ehe Matthias Rath endlich zur Ruhe kam.

Fast vier Stunden musste der 26 Jahre alte Dressurreiter nach seinem achtminütigen Ritt im Grand Prix den Medien alle Fragen über sich und seinen Wunderhengst beantworten. Müde wirkte Rath, aber vor allem war er erleichtert: «Ich bin einfach wahnsinnig glücklich, wie der erste Start hier verlaufen ist», sagte der Mann aus Kronberg im Taunus immer wieder. Und: «Es standen weder die Platzierung noch Prozentzahlen im Vordergrund.»

Solide 76,787 Prozent hatten er und das Zehn-Millionen-Euro-Pferd beim Sieg gegen zweitklassige Konkurrenz erhalten. Kein Maßstab für den Hengst, der mit seinem einstigen Reiter Edward Gal den Weltrekord von 84,085 Prozent hält. Am Freitag siegte das Duo im Grand Prix Special erneut überlegen mit sehr guten 79,838 Prozent.

Doch das war alles nebensächlich. «Es war ein sehr guter Anfang», stellte Paul Schockemöhle fest, der nach der WM 2010 den elf Jahre alten Hengst gekauft hatte. Er war extra aus Hamburg, wo er das gleichzeitig stattfindende deutsche Derby ausrichtet, in die bayerische Landeshauptstadt geflogen. Für seine Verhältnisse äußerte sich der sonst so nüchterne Geschäftsmann aus dem oldenburgischen Mühlen auch einen Tag danach beinahe überschwänglich: «Ich habe die Gewissheit, dass sie zusammenpassen.»

In den Vortagen der Premiere hatte sich der Hype noch einmal gesteigert. Um dem Medienrummel auszuweichen, war Totilas schon am späten Montagabend nach München gebracht worden. Vor seinem Ritt hatten sich vor dem Stallbereich viele Kamera-Teams positioniert. Mit Spannung verfolgten 8000 Zuschauer die Darbietung am Dressurviereck. Etliche von ihnen hatten T-Shirts aus der Totilas-Kollektion an.

Rath hielt dem Druck stand, verschaffte sich Respekt und Anerkennung. «Er hat nicht versucht, einen neuen Weltrekord aufzustellen, sondern seinen eigenen Stil zu finden», sagte sein Kumpel Christoph Koschel, mit dem Rath bei der WM Mannschafts-Bronze holte.

Mannschafts-Olympiasiegerin Ulla Salzgeber, die Rath noch vor einigen Wochen aufgefordert hatte, sich endlich zu zeigen, fand ebenfalls lobende Worte: «Im Viereck ist es immer etwas anderes als zu Hause, aber die beiden haben das gut gemeistert.» Bundestrainer Holger Schmezer stellte fest: «Die beiden machen eine gesunde Entwicklung durch.»