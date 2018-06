Hennef (dpa) - Die ehemaligen Nationalspieler Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Christian Wörns, Jörg Heinrich und Jörg Böhme sind ab dem 6. Juni die prominentesten Teilnehmer am 58. Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Erstmals wird die Ausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie in der Sportschule Hennef stattfinden. Das übliche Domizil in Köln steht laut DFB-Informationen wegen Umbaumaßnahmen nicht zur Verfügung.

«Entsprechend unseren Ausbildungszielen haben wir für den kommenden Lehrgang 2011 wieder die drei Zielgruppen Verbandstrainer, Trainer für den Profibereich und Trainer für die Nachwuchsleistungszentren im Klassenverband aufgenommen, wobei diesmal der Anteil der Ex-Profispieler bedeutend höher als bei den vorigen Lehrgängen ist», sagte Lehrgangsleiter Frank Wormuth.

Auf die fünf früheren Nationalspieler Scholl, Effenberg, Wörns, Heinrich und Brehme verteilen sich 184 Länderspiele, 13 deutsche Meisterschaften, drei Champions-League-Siege und ein EM-Titel.