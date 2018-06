Nürnberg (dpa) - Die Festival-Saison hat begonnen: Am Nürburgring und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld ist der Startschuss zu «Rock am Ring» und «Rock im Park» gefallen. Drei Tage lang gibt es Musik, Grillwürste und Dosenbier. Insgesamt werden bis zu 150 000 Besucher erwartet. Erstes musikalisches Highlight am Nürburgring sollten am Abend die US-Rocker Kings of Leon sein. In Nürnberg sollte die Band Coldplay als erster Headliner antreten. Insgesamt treten bei beiden Festivals in diesem Jahr 85 Bands auf.

