Wien (dpa) - Wenige Stunden vor Anpfiff des EM-Qualifikationsspiels Österreich - Deutschland sind in Wien mehr als 100 gewalttätige Deutsche festgenommen worden. Die Hooligans seien am frühen Abend durch die Innenstadt gezogen und hätten in Lokalen und Geschäften rund um den Schwedenplatz randaliert, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Es habe mindestens 100 Festnahmen gegeben. Zur Zahl der Verletzten konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

