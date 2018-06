Wien (dpa) - Mit Sami Khedira in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich an. Nach einem Härtetest gaben Bundestrainer Joachim Löw und die medizinische Abteilung grünes Licht. Khedira, der zusammen mit dem Münchner Toni Kroos die Mittelfeldfeldzentrale bildet, hatte nach einem Muskelbündelriss sechs Wochen pausieren müssen. In der Abwehr stehen die beiden Dortmunder Mats Hummels und Marcel Schmelzer. Im Angriff ist nach dem Ausfall von Miroslav Klose nun Mario Gomez die einzige Spitze.

