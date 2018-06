Den Haag (dpa) - Der serbische Ex-General Ratko Mladic erscheint heute erstmals vor seinen Richtern am UN-Tribunal in Den Haag. Mladic werden die schwersten Kriegsverbrechen seit 1945 in Europa zur Last gelegt. Nach serbischen Medienberichten wird er sich weder schuldig noch unschuldig bekennen, sondern mehr Zeit zur Vorbereitung seiner Verteidigung verlangen. Der eigentliche Prozess wird frühestens in einem Monat beginnen. Der 69-Jährige war nach fast 16-jähriger Flucht in Serbien gefasst und am Dienstag an das Tribunal ausgeliefert worden. Nach Angaben seines Anwalts leidet Mladic an Krebs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.