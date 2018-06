Dresden (dpa) - Politische Themen bestimmen weiter den Evangelischen Kirchentag in Dresden. Im Mittelpunkt stehen heute die Reaktorkatastrophe von Fukushima und ihre Folgen. Dazu wird der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Frank-Walter Steinmeier, erwartet. Ein weiteres Thema ist der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Am Abend steht ein Gespräch von Verteidigungsminister Thomas de Maizière mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, auf dem Programm. Sie sprechen darüber, wie ein Christ Friedensethik und Verteidigungspolitik zusammenbringt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.