Den Haag (dpa) - Der serbische Ex-General Ratko Mladic ist erstmals vor seinen Richtern im UN-Tribunal in Den Haag erschienen. Er trug nicht wie angekündigt eine Militäruniform, sondern einen Anzug. Mladic werden die schwersten Kriegsverbrechen in Europa seit 1945 zur Last gelegt.

