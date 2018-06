Genf (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation hat die Seltenheit des EHEC-Erregers bestätigt, der für die gefährlichen Darminfektionen in Deutschland verantwortlich ist. Er sei bekannt, jedoch bisher noch nie bei einem Ausbruch aufgetreten, sagte eine Sprecherin in Genf. Nach WHO-Erkenntnissen ist der Erreger jetzt in zwölf Ländern nachgewiesen worden. Die Organisation empfiehlt «normale Hygienemaßnahmen» wie Händewaschen einzuhalten. Beschränkungen des Handels, etwa für Obst und Gemüse, würden nicht empfohlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.