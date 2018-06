=============

Ron Thal überstand Unfall fast unverletzt

London (dpa) - Der amerikanische Musiker Ron «Bumblefoot» Thal, Gitarrist der Rockband Guns N' Roses, hat offenbar großes Glück im Unglück gehabt. Wie das Magazin «NME» im Internet meldet, beklagt der 41-Jährige nach einem Unfall bei seinem Auto einen Totalschaden. Er selbst blieb aber - von kleinen Blessuren abgesehen - so gut wie unverletzt. Ein Geländewagen soll mit hoher Geschwindigkeit seinen Wagen gerammt haben. Vom Aufprall angetrieben, sei Ron daraufhin in zwei andere Autos geschleudert , die nun ebenfalls Schrott seien. Seinen Fans schrieb der gebürtige New Yorker etwas später: «Mir geht's gut genug, um zu twittern, soll heißen, dass ich noch nicht tot bin.» Via Twitter bedankte er sich schließlich auch beim Hersteller seines Wagens für die gute Verarbeitung. «Danke, Toyota, für die funktionierenden Sicherheitsgurte, Airbags und die Knautschzone, ihr habt meinen Schädel gerettet.»

Chris Martin nahm die U-Bahn

London (dpa) - Der englische Musiker Chris Martin, Frontmann der Gruppe Coldplay, hat seine aus den USA stammende Gattin, die Schauspielerin Gwyneth Paltrow, diese Woche zu einem geheimen Konzert seiner Band in London mitgenommen. Anders als sonst meist üblich fuhr das Paar allerdings nicht in einem Auto zum Ort des Auftritts, sondern benutzte die U-Bahn. Das berichtet die Boulevardzeitung «The Sun» auf ihrer Website. Ein Beobachter erzählt: «Gwyneth hatte ihr Haar zusammengebunden und trug kaum Make-up. Er hatte einen Kapuzenpulli an. Die beiden haben auf dem Bahnsteig geknuddelt, und als sie in der Bahn saßen, sahen sie sehr verliebt aus.» Paltrow und Martin sind seit Ende 2003 verheiratet und haben zwei Kinder, eine Tochter namens Apple (7) und einen fünf Jahre alten Sohn, der auf den Namen Moses hört.

Pink brachte eine Tochter zur Welt

Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Sängerin und Grammy-Gewinnerin Pink («So What») ist Mutter geworden. Wie das US-Magazin «People» auf seiner Website berichtet, hat die 31-Jährige eine Tochter zur Welt gebracht. Vater der Kleinen ist Pinks Ehemann Carey Hart , ein Motocross-Fahrer, dem sie Anfang 2006 das Jawort gab. Pink twittertet: «Wir sind verzückt, unser neues, schönes, gesundes, glückliches Mädchen willkommen zu heißen. Sie ist hinreißend, genau wie ihr Daddy.» Für ihr erstes gemeinsames Kind haben die Eltern den Vornamen Willow Sage gewählt.