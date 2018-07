Barcelona (dpa) - Das wegen politischer Unruhen ausgefallene Formel-1-Rennen in Bahrain wird noch in dieser Saison nachgeholt. Das teilte der Streckenbetreiber nach einer Sitzung des Motorsport-Weltrats der FIA in Barcelona mit. Neuer Termin ist der 30. Oktober. Der Streckenbetreiber dankte den FIA-Verantwortlichen für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Das Rennen hatte eigentlich am 13. März als Saisonauftakt stattfinden sollen, war aber aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

