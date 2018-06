Offenbach (dpa) - Am Samstag ist es im Norden den ganzen Tag über sonnig oder gering bewölkt und trocken. Auch sonst beginnt der Tag mit viel Sonnenschein.

Nachmittags und zum Abend bildet sich dann aber teils stärkere Quellbewölkung und es gibt einzelne Schauer und Gewitter, die örtlich eng begrenzt auch kräftig ausfallen und mit Starkregen, Hagel und Sturmböen verbunden sein können.

Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an der Küste um 21, sonst zwischen 23 und 29 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Sonntag ist es im Norden und Osten überwiegend klar, sonst wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern und örtlichen Gewittern. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 16 Grad im Südwesten und 9 Grad im Norden.