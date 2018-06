Berlin (dpa) - Der Chef der libyschen Übergangsregierung, Mahmud Dschibril, wird heute in Berlin erwartet. Außenminister Guido Westerwelle will mit Dschibril über die Lage in Libyen nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes gegen Machthaber Muammar al-Gaddafi sprechen. In der Unterredung soll es auch um Perspektiven einer Zusammenarbeit und die mögliche Unterstützung der demokratischen Kräfte in Libyen gehen. Vor seinem Besuch in Deutschland ist Dschibril in Österreich zu Gast.

