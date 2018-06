Berlin (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Frauen-WM vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Das Team von Bundestrainerin Silvia Neid gewann in Frankfurt gegen Nigeria mit 1:0 und feierte damit im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg. Vor knapp 49 000 Zuschauern in Frankfurt erzielte Simone Laudehr in der 54. Minute den erlösenden Treffer für die DFB-Elf. Zum Vorrundenabschluss trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am kommenden Dienstag in Mönchengladbach auf Frankreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.