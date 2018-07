Koblenz (dpa) - Die Bauern fordern nach der EHEC-Krise mehr Ausgleichszahlungen für die Ertragsausfälle. Es sei ärgerlich, dass die Betriebe maximal die Hälfte ihres Schadens ersetzt bekämen, sagte Bauernpräsident Gerd Sonnleitner vor Beginn des Deutschen Bauerntags in Koblenz. Alle Gemüse- und Salatproben seien negativ gewesen. Sonnleitner warnte die Bundesregierung außerdem vor zu hohen Erwartungen an die Bauern beim Ausbau der Öko-Energie durch Biomasse. Ein Anteil von über zehn Prozent am Energieverbrauch sei nur möglich, wenn Hektarerträge stiegen und keine Flächen verloren gingen.

