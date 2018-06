Berlin (dpa) - Mit dem Slogan «Wir.Dienen.Deutschland» will die Bundeswehr nach dem Aussetzen der Wehrpflicht um Nachwuchs werben. Verteidigungsminister Thomas de Maizière will die Formel am Montag bei der feierlichen Begrüßung der ersten Rekruten für den neuen Freiwilligendienst vorstellen. Sie stehe für das Selbstverständnis und das Verantwortungsbewusstsein, mit dem die Angehörigen der Bundeswehr ihren Dienst versehen und Deutschland dienen, erklärte das Ministerium. Die Wehrpflicht in Deutschland wird morgen ausgesetzt, die Bundeswehr ist dann eine reine Freiwilligenarmee.

