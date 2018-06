Rom (dpa) - In Rom hat das Kabinett von Ministerpräsident Silvio Berlusconi begonnen, ein milliardenschweres Sparpaket zu diskutieren. Um nicht in den europäischen Schuldensumpf zu geraten, plant die Regierung Medienberichten zufolge, in den kommenden dreieinhalb Jahren 47 Milliarden Euro einzusparen. Das Kabinett will bis zum Abend den Plan beschließen und genaue Details offiziell bekanntgeben. Im September muss das Maßnahmenpaket dann allerdings noch das Parlament passieren.

