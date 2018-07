Inhalt Seite 1 — Lobeshymnen für Nowitzki: «Er ist ein Original» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dallas (dpa) - Die Superlative sind fast aufgebraucht. Dirk Nowitzki stellt mit seinen Leistungen in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA nicht nur die Gegenspieler vor Probleme, sondern längst auch Reporter und Experten.

Sie suchen nach immer neuen Begriffen, um die Darbietungen des Deutschen in Worte zu fassen. «Dirk hat einen fantastischen Lauf. Es ist unglaublich, ihm zuzuschauen, wie er unter Druck auf höchstem Niveau spielt», meinte Basketball-Ikone Earvin «Magic» Johnson.

«Keiner kommt Larry Bird so nah, wie Nowitzki», schrieb Gregg Doyle in seiner landesweiten Kolumne für CBS. Bird indes, der in den Achtzigern dreimal mit den Boston Celtics Meister wurde und zu den besten Spielern der NBA-Geschichte zählt, fühlt sich dadurch sogar geschmeichelt. «Es ist eine Ehre für mich, dass Leute uns vergleichen. Ich war schon immer von ihm beeindruckt und freue mich, dass er endlich eine Chance auf den Titel hat», sagte Larry «Legend».

Trotz eines Sehnenrisses im linken Mittelfinger war Nowitzki beim 95:93-Sieg im zweiten Finalspiel in Miami zur Stelle, als sein Team ihn am Nötigsten hatte. In der Schlussphase erzielte der Kapitän alle neun Punkte der Mavericks und legte den siegbringenden Ball 3,6 Sekunden vor dem Ende ausgerechnet mit seiner gehandicapten Hand in den Korb.

Nowitzki krönte somit einen 22:5-Endspurt der Texaner, die 7:14 Minuten zuvor noch scheinbar aussichtslos 73:88 hinten lagen. «In der Hitze weiß Dirk, was zu tun ist», schrieb das Fort Worth Star-Telegramm. «Nowitzkis Mythos wächst weiter - aber er will nur den Ring», titelten die «Dallas Morning News» - und landeten damit einen Volltreffer. Denn Nowitzki zeigt sich trotz aller Komplimente unbeeindruckt. «Mir geht's nicht um meine Legende, ich versuche nur, Meister werden.»

In seinen elften Playoffs hat sich der 2,13 Meter-Hüne endgültig zum Chef der «Crunch Time» entwickelt. Wenn es im Schlussviertel drauf ankommt, hat der 32-Jährige die besten Nerven und die ruhigste Hand. Seine Werte von 9,7 Punkten und 51,6 Prozent Trefferquote im vierten Spielabschnitt sind titelreif. Und trotzdem sieht man von ihm im Gegensatz zu Miamis Stars LeBron James und Dwyane Wade keine Jubelposen, Muskelspiele oder verfrühte Feierlichkeiten.

Nowitzki gibt zwar auf der großen Showbühne den Takt an, stellt aber nicht sich, sondern das Team in den Vordergrund. «Die Verteidigung hat zum Ende das Spiel gewonnen, Miami hatte keine guten Würfe mehr», meinte er lapidar.