Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspieler James Arness, der in der Western-Serie «Rauchende Colts» Marshal Matt Dillon spielte, ist tot. Arness starb nach Angaben der «Los Angeles Times» im Alter von 88 Jahren in Los Angeles. In seiner langen Karriere machte Arness auch zahlreiche Kino- und Fernsehfilme. Die meisten waren Western. James Arness war der ältere Bruder des im vergangenen Jahr gestorbenen Peter Graves, der Star in TV-Serien wie «Kobra, übernehmen Sie» und «Fury» war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.