Kairo (dpa) - Bei den bislang größten Demonstrationen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sind nach Angaben der Opposition mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Allein 53 seien am Freitag in der Protesthochburg Hama getötet worden, berichtet der arabische Fernsehsender Al-Dschasira unter Berufung auf eine syrische Menschenrechtsgruppe. Die meisten Menschen seien mit gezielten Schüssen getötet worden, berichteten Augenzeugen. Angesichts der seit Proteste hat Syriens Führung laut Al-Dschasira auch in vielen Landesteilen die Internetverbindungen unterbrochen.

