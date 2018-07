Stade (dpa) - Familiendrama in der Nähe von Stade: Eine 41-jährige Frau hat in der vergangenen Nacht in einem Mehrfamilienhaus in Hammah ihre beiden 3 und 5 Jahre alten Töchter vermutlich im Schlaf getötet. Das berichtet die Polizei in Stade. Anschließend habe sich die Mutter auf den Weg zu Bekannten gemacht und dort mitgeteilt, dass etwas Schlimmes mit den Kindern passiert sei. Die Mutter, die zur Zeit vom Vater der Kinder getrennt allein mit den Mädchen lebte, habe sich offenbar selbst verletzt, hieß es weiter. Sie wurde festgenommen.

