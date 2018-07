Nürnberg (dpa) - Sonne und Hitze haben den Zehntausenden Rock-Fans bei den Musikfestivals «Rock am Ring» und «Rock im Park» zu schaffen gemacht. Am Nürburgring in der Eifel musste das Deutsche Rote Kreuz Donnerstag und gestern schon mehr als 3000 Besuchern helfen. In Nürnberg waren die Hilfsdienste bis zum Mittag rund 1700 Mal im Einsatz. Zahlreiche Besucher, die stundenlang in der prallen Sonne vor den Bühnen gestanden hatten, waren in der Hitze kollabiert, viele erlitten Sonnenbrände.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.