Kabul (dpa) - Fünf Nato-Soldaten und zwei afghanische Polizisten sind bei Bombenanschlägen in Afghanistan getötet worden. Vier Isaf-Soldaten seien im Osten des Landes ums Leben gekommen, als eine Bombe am Straßenrand explodierte, teilte die internationale Schutztruppe Isaf in Kabul mit. Ein weiterer Soldat sei bereits gestern bei einem Rebellen-Angriff im Süden des Landes gestorben. Aus welchem Land die Soldaten stammten, wurde nicht mitgeteilt. In der südafghanischen Provinz Kandahar starben zwei Polizisten bei Bombenexplosionen.

