Wien (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat irritiert auf die Nachricht von einem angeblichen Angriff auf Aserbaidschan-Coach Berti Vogts reagiert.

«Das ist unmöglich. Das ist ein No-Go, dass jemand tätlich attackiert wird - unabhängig von Niederlage oder Blamage», sagte Löw am Sonntag in Wien. Vogts soll vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland auf einer Pressekonferenz in Baku am Sonntag von drei Männern angegriffen worden sein. «Die Nachricht überrascht mich», sagte Löw.

Er habe in den vergangenen Wochen zwar keinen Kontakt zum früheren Bundestrainer gehabt. Dennoch lobte Löw die Arbeit von Vogts in Aserbaidschan. Der Außenseiter der Gruppe A habe mit dem Erfolg gegen die Türkei bereits einen «fantastischen Sieg» errungen.

Auch Abwehrspieler Mats Hummels reagierte erschrocken auf die Nachricht aus Baku. «Da kann man nur komplett ohne Verständnis dafür sein. Auch wenn es um viel geht, ist es nur ein Spiel. Wenn man die Entwicklung sieht, auch die jüngsten Vorfälle in der Bundesliga, dann muss man das am besten sofort stoppen, damit es nicht noch einmal vorkommt», sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund.