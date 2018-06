Inhalt Seite 1 — Neil Diamond kommt - Neue Anerkennung Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - In den Safes der Luxussuiten von Londons Edelhotels dürften sich einige Schätze finden. Diamanten, Geldschein-Stapel, geheime Dokumente - so stellt man sich das vor, wenn man selbst eher selten oder nie einen Hoteltresor braucht.

Was mag wohl jemand wie Neil Diamond dort horten, der seit fast 50 Jahren Songs schreibt, auf Tour ist und Millionen Platten verkauft hat? «Er hat für mich enorme Bedeutung, er ist das Wichtigste, was ich dabei habe», sagt Diamond, und zieht einen kleinen pinkfarbenen Ball hervor. Der kostet im Laden um die 30 US-Dollar (21 Euro), wird Diamond auch auf seiner anstehenden Deutschland-Tour ab 7. Juni begleiten, und übernachtet im Safe.

Der Ball springt wie ein Flummi mit Schwung hoch und runter. Die Oberfläche ist glatt und weich. Obwohl sich sein Design seit den 1950er Jahren kaum verändert hat, sieht er irgendwie modern aus - retro wäre ein gutes Wort. So wie sein Besitzer irgendwie. Der ist seit Januar 70 Jahre alt. Er trägt feinstes Leder, ganz in Schwarz. Das silbergraue Haar ist ordentlich in Form gelegt. Blickfang sind ausdrucksstarke, braune Augen und breite, dunkle Brauen.

Frische Luft scheint für Diamond ein absolutes Muss. Erster Akt vor dem Interview:, sämtliche Fenster weit aufzureißen. Dann schüttelt er allen Anwesenden die Hand, lächelt viel, nett, höflich. Vier Auftritte hat er im Juni in Deutschland: in Berlin (7.), Mannheim (17.), Oberhausen (20.) und Hamburg (22.). Außerdem arbeitet er an einer neuen Platte, die allerdings frühestens im kommenden Jahr erscheint.

Diamond hat in den vergangenen Jahren einen erstaunlichen Imagewandel vollzogen. Nach seinen Riesen-Erfolgen der 1960er und 70er Jahre war er lange als Schmuse-Schnulzen-Experte im Glitzerhemd verschrien. Mittlerweile allerdings werden seine großen Hits wie «Song Sung Blue», «Sweet Caroline» und seine neuesten Stücke auch von Kritikern als Klassiker gelobt. 2008 schaffte er es zum allerersten Mal in seiner langen Karriere auf Platz eins der US-Album-Charts, und zwar mit der vom Country beeinflussten, nach Altmeister klingenden Platte «Home After Dark». 2010 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Seine neue Anerkennung freue ihn sehr, aber sei ihm nicht wirklich wichtig, meint der gebürtige New Yorker dazu.

«Mir war schon in einem sehr frühen Stadium meiner Karriere klar, dass die Kritiker meine Musik nicht mögen würden», sagt Diamond. «Die Leute wollten nicht noch einen Typ mit einer Gitarre. Sie wollten Gruppen.» Doch Diamond, der vorher als Songschreiber gearbeitet hatte und unter anderem 1966 für die Monkees «I'm a Believer» schuf, begab sich auf die Bühne. «Ich musste mich entscheiden: Wollte ich dem Publikum gefallen oder den Kritikern? Ich habe mich für das Publikum entschieden. Das schien mir demokratischer, weil es mehr sind. Seitdem waren mir Musikkritiker ziemlich egal.»

Viel Anerkennung gibt es heute vor allem für Diamonds Talent fürs Hitschreiben. Er habe einfach Glück gehabt, dass er das könne, sagt er bescheiden. «Man kann niemandem beibringen, wie man einen Song schreibt. Man muss für sich selber lernen, wie man seine eigenen Ideen durch einen Song ausdrückt.»