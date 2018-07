Inhalt Seite 1 — Nadal bleibt König von Paris - Sieg gegen Federer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (dpa) - Rafael Nadal bleibt der König von Paris und die Nummer eins der Tennis-Welt: Der spanische Branchenprimus gewann in einem der besten French-Open-Finals der Geschichte gegen seinen Schweizer Dauerrivalen Roger Federer mit 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:1.

In der französischen Hauptstadt feierte er seinen sechsten Erfolg und zog damit mit dem Schweden Björn Borg gleich, der unweit des Eiffelturms 1974, 1975 und von 1978 bis 1981 ebenfalls sechsmal triumphiert hatte. «Das mit Björn Borg zu teilen, ist etwas ganz Besonderes», sagte Nadal.

Als er nach 3:40 Stunden seinen ersten Matchball verwandelt hatte, kniete er auf der roten Asche nieder und vergrub sein Gesicht in den Händen. «Ich danke dem Leben, das mir die Chance gegeben hat, hier an dieser Stelle zu sein», sagte Nadal, der Federer am Netz mit einem zarten Stoß in die Seite tröstete. «Ich denke, wir haben ein ganz gutes Spiel gezeigt. Roger hat ebenfalls ein fantastisches Turnier gespielt», sagte der 25-Jährige, der erneut die «Coupe des Mousquetaires» in die Höhe stemmen durfte. «Ich habe am Anfang des Turniers nicht so gut gespielt, mich aber durchgekämpft. Deshalb ist dieser Sieg vielleicht noch spezieller als meine bisherigen Erfolge in Roland Garros.»

Federer, der wie schon im Halbfinale gegen Novak Djokovic an seine allerbesten Zeiten anknüpfte, war zwar enttäuscht, erkannte die Leistung Nadals aber an. «Er ist eben der Beste auf Sand. Ich bin mit meinem Turnier aber dennoch sehr zufrieden», sagte der Schweizer, der in dieser Woche bereits wieder beim Rasen-Event in Halle/Westfalen aufschlagen soll.

Durch den 17. Sieg im 25. Duell gegen Federer behauptete Nadal, der für seinen insgesamt zehnten Grand-Slam-Sieg 1,2 Millionen Euro kassierte, auch seinen Status als Nummer eins der Welt vor Novak Djokovic. Im Falle einer Niederlage Nadals hätte der Super-Serbe, im Halbfinale erstmals nach zuvor 41 Siegen in diesem Jahr Federer unterlegen, die Rangliste angeführt. Federer verpasste durch die Niederlage den 17. Grand-Slam-Sieg seiner Karriere und den zweiten Erfolg in Paris nach 2009.

Federer erwischte im vierten Paris-Finale zwischen den beiden Superstars der Branche den besseren Start. Im Duell Genie (Federer) gegen Riese (Nadal), wie die französische Sportzeitung «L'Équipe» das Endspiel auf insgesamt vier Seiten angeheizt hatte, trumpfte der Schweizer zwei Tage nach seinem Gala-Auftritt gegen Djokovic selbstbewusst auf und nahm Nadal gleich zu Beginn den Aufschlag ab.

Der Schweizer zog schnell auf 5:2 davon. Doch nach seinem zweiten Aufschlagverlust ließ Nadal den Arzt kommen und seinen linken Fuß neu bandagieren. Und die Behandlung schien Wunder zu wirken. Plötzlich bewegte sich der 25-Jährige wesentlich besser, leistete sich kaum noch Fehler. Federer vergab noch einen Satzball, weil ein Stopp Millimeter im Aus landete, dann war Nadals Zeit gekommen. Nach 1:02 Stunden entschied der Iberer den ersten Durchgang mit einer Vorhand zum 7:5 für sich.