Tel Aviv (dpa) - Israels Sicherheitskräfte sind aus Furcht vor neuen Grenzstürmungen palästinensischer Demonstranten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Tausende von Polizisten und Grenzschützern waren nach Angaben des Rundfunks landesweit im Einsatz, um Übergriffe zu verhindern. Palästinensische Organisationen hatten zum «Naksa-Tag» Demonstrationen an Israels Grenzen angekündigt. Auch die Armee ist in erhöhter Bereitschaft.

