Berlin (dpa) - Spitzentreffen zu EHEC: In der kommenden Woche wollen sich Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr und Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner mit den Gesundheitsministern der Länder treffen. Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der dpa. Die «Bild am Sonntag» berichtete, das Treffen solle am Mittwoch stattfinden, vermutlich in Berlin. Gesundheitsminister Daniel Bahr hat Versorgungsengpässe bei Krankenhäusern durch EHEC-Erreger eingeräumt. In Hamburg will er sich im Universitätsklinikum Eppendorf einen Überblick verschaffen.

