Madrid (dpa) - Spanien und Deutschland nehmen Gespräche über Hilfen für spanische Bauern auf, die durch die EHEC-Krise Verluste in Millionen-Höhe erlitten hatten. Laut Madrider Außenministerium wird der spanische Europa-Staatssekretär Diego López Garrido am Mittwoch in Berlin mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Werner Hoyer, zusammenkommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero hatten sich in einem Telefonat darauf geeinigt, sich um EU-Hilfen für die Bauern zu bemühen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.