Hannover (dpa) - Sprossen aus Niedersachsen könnten eine Ursache für den Ausbruch der schweren EHEC-Epidemie in Norddeutschland sein. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Sonntag mit. Ein definitiver Labornachweis dafür fehlt aber bisher. Die Indizienlage sei jedoch so eindeutig, dass das Ministerium empfiehlt, derzeit auf den Verzehr von Sprossen zu verzichten.

