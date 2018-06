Hannover (dpa) - Sprossen-Gemüse aus Niedersachsen ist offensichtlich eine Ursache für den schweren Ausbruch der EHEC-Seuche. Die Ware stammt aus einem inzwischen geschlossenen Betrieb in Bienenbüttel im Kreis Uelzen, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. Es gebe zwar noch keinen definitiven Beweis. Die Indizienlage sei jedoch so eindeutig, dass auf den Verzehr von Sprossen verzichtet werden sollte, hieß es. Sprossen waren vor Jahren in Asien Ursache für eine schwere EHEC-Epidemie.

