Friederichshafen (dpa) - Daimler und Rolls-Royce sind nach dem anfangs zähen Ringen um den Großdieselmotorenhersteller Tognum jetzt am Ziel. Die beiden Bieter halten knapp 60 Prozent der Tognum-Aktien, wie die Unternehmen am Montag gemeinsam mitteilten.

Damit hat das Bieter-Duo, wie ursprünglich geplant, die Mehrheit bei Tognum errungen. "Daimler und Rolls-Royce sind über dieses überzeugende Resultat sehr erfreut", hieß es in der Mitteilung. Tognum-Vorstandschef Volker Heuer sagte in einer Stellungnahme: "Mit der Annahme des Angebots durch unsere Aktionäre starten Tognum, Daimler und Rolls-Royce in eine vielversprechende gemeinsame Zukunft."

Tognum soll unter der neuen Leitung zum weltweiten Marktführer für Industriemotoren weiterentwickelt werden. Vor allem das Wachstum in den Schwellenländern soll durch die Vertriebskraft der drei Partner vorangetrieben werden. Die Bieter hatten zugesichert, der Tognum-Hauptsitz bleibe in Friedrichshafen und dort würden auch weiterhin Produktion sowie Forschung und Entwicklung angesiedelt.

Die Arbeitsplätze der mehr als 9.000 Mitarbeiter seien nicht in Gefahr. Heuer hob hervor, durch den Zusammenschluss eröffneten sich den Beschäftigten "hervorragende Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung".

Von den jetzt genau 59,87 gehaltenen Prozent des Tognum-Aktienkapitals stammen 58,35 Prozent von den Aktionären, die das Angebot von 26 Euro je Aktie annahmen. Die übrigen rund 1,52 Prozent wurden von den Bietern, die für die Übernahme ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben, über die Börse erworben.

Daimler hat seinen bereits zuvor gehaltenen Anteil von gut 28 Prozent an Tognum in das Angebot eingebracht. Im Gegenzug steuert Rolls-Royce sein in Bergen gebündeltes Geschäft mit Gas- und Dieselmotoren mittlerer Geschwindigkeit zum Gemeinschaftsunternehmen Engine Holding bei.

Entscheidend für den Erfolg des Übernahmeangebots war letztlich, dass der Vorstand und Aufsichtsrat von Tognum den Widerstand aufgaben, nachdem das Angebot um 2 Euro je Anteilsschein erhöht wurde, und sie die im eigenen Besitz befindlichen Aktien einreichten.