Baku (dpa) - Ein Sieg ist Pflicht, höhere Ansprüche mag Joachim Löw an seine Rumpftruppe beim strapaziösen Saison-Kehraus in Aserbaidschan aber nicht mehr stellen. Auch mit den beiden Nothelfern Sebastian Rudy und Lewis Holtby muss am Dienstag in Baku der Stresstest in der EM-Qualifikation gelingen.

«Es wird kein fußballerisches Highlight werden. Das ist auch gar nicht gefragt in unserer Situation. Wir müssen alles mobilisieren und die drei Punkte holen», lautet der klare Auftrag des Bundestrainers an seine sehr spezielle Reisegruppe beim 43-Stunden-Ausflug nach Vorderasien.

Ein Vergnügen erwartet auch keiner der 18 Akteure, die angeführt von Kapitän Philipp Lahm am Montag im Lufthansa-Airbus «Solingen» von Wien aus in knapp vier Stunden ins feuchtwarme Baku flogen. Dank einer Polizeieskorte gelangte der DFB-Tross einigermaßen zügig vom Flughafen durch das Verkehrschaos zum Hotel in der Stadt. Vor dem spätabends angesetzten Abschlusstraining im Tofik-Bachramow-Stadion richtete Teammanager Oliver Bierhoff noch einmal einen eindringlichen Appell an die DFB-Akteure: «Noch einmal am Riemen reißen, die letzte Energie rausholen und 90 Minuten lang keinen Schlendrian entstehen lassen», laute die Losung für den letzten Saisonauftritt.

Mario Gomez will mit gutem Beispiel vorangehen. «Es hilft nichts, wenn wir lamentieren, Mensch, jetzt noch so eine lange Reise. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und dann können wir uns auf den Urlaub freuen - aber nicht davor», sagte der Bayern-Torjäger, der wie beim glanzlosen 2:1-Sieg gegen Österreich wieder für Tore zuständig ist.

Vor dem Ferienbeginn könnte mit Sieg Nummer sieben in der Qualifikation das EM-Ticket fast schon gelöst werden. «Wenn wir gewinnen, wird uns keiner mehr aufhalten», betonte Lahm. Neben dem Kapitän und Gomez stand beim 2:0-Premierensieg in Baku vor zwei Jahren aus dem aktuellen Kader nur noch Mesut Özil auf dem Platz.

Alle Widrigkeiten wie die Ausfälle von Sami Khedira und Simon Rolfes, die lange Reise, drei Stunden Zeitunterschied, ein holpriger Platz und ein laut Löw «aufsässiger» Gegner sollen kein Anlass für Ausreden sein. «Ich erwarte von der Mannschaft, dass wir die ganzen Kräfte noch einmal bündeln», erklärte der Bundestrainer energisch.

Löw warnt seine Verlegenheitstruppe davor, das Team des ehemaligen Bundestrainers Berti Vogts zu unterschätzen und an dessen 1:2-Pleite in Kasachstan zu messen. «In Aserbaidschan gibt es keinen Spaziergang. Die Türken haben da letztes Jahr 0:1 verloren. Und ich erinnere mich an die Aussage von Trainer Guus Hiddink: 'Aserbaidschan hat uns niedergekämpft und völlig verdient gewonnen», erzählte Löw.