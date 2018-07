Inhalt Seite 1 — Keine rasche Einigung auf neue Griechenland-Hilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel/Athen (dpa) - Die Verhandlungen für ein neues Hilfspaket für Schuldensünder Griechenland sind nach Brüsseler Eindruck noch lange nicht unter Dach und Fach. «Eine mögliche Vereinbarung müsste von den Euro-Finanzministern fertig verhandelt und angenommen werden».

Das sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Montag in Brüssel. Das nächste Treffen der Euro-Finanzchefs ist für den 20. Juni angesetzt. In der schwarz-gelben Koalition gibt es große Unruhe wegen möglicher neuer Milliarden-Hilfen für Griechenland: Fraktionspolitiker der Union und FDP warnen davor, dass Athen zu einem Milliarden-Fass ohne Boden werden könnte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gerät immer mehr unter Druck. Direkt nach ihrer USA-Reise wird sie am Mittwoch den Fraktionen ihr Krisenmanagement erklären müssen.

In Griechenland wächst der Widerstand gegen das harte Sparprogramm der Regierung. Mehr als 100 000 Menschen protestierten am Sonntagabend auf dem zentralen Syntagmaplatz vor dem Parlaments, viele blieben bis zum Morgen. Auch für die kommenden Abende werden Massendemonstrationen erwartet.

Diplomaten verwiesen darauf, dass Athen zunächst die verschärften Bedingungen umsetzen müsse, die Voraussetzung zur Auszahlungen der nächsten Tranche aus dem laufenden Programm im Juli sind. Dazu gehöre die Einrichtung einer unabhängigen Privatisierungsagentur, die Tafelsilber im Wert von rund 50 Milliarden Euro verkaufen soll. Mehr Klarheit werde es von der am Mittwoch erwarteten Ministerratssitzung in Athen geben. EU-Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds hatten Ende vergangener Woche die Auszahlung der neuen Tranche von 12 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Am Freitag soll im Bundestag ein gemeinsameR Antrag von Union und FDP zur Euro-Rettung beschlossen werden. Das Papier ist als Wegweiser für die Beratungen des nächsten EU-Gipfels am 23. und 24. Juni in Brüssel gedacht.

Union und FDP wollen vor allem eine stärkere Beteiligung privater Gläubiger wie Banken durchsetzen. FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle sagte in Berlin: «Ich halte die Beteiligung des privaten Sektors für sehr wichtig.» Der Bundeshaushalt dürfe nicht zum «Selbstbedienungsladen anderer Länder» werden. Die FDP knüpft ihre Zustimmung an harte Auflagen. «Klar ist, dass wir erkennen müssen, dass Griechenland Anstrengungen zeigt. Das ist uns als FDP besonders wichtig und ein Gebot der Vernunft», sagte FDP-Chef Philipp Rösler der Nachrichtenagentur dpa.

Der CDU-Haushaltsexperte Klaus-Peter Willsch kündigte in der «Mitteldeutschen Zeitung» an, er werde neuen Hilfen nicht zustimmen. Die Datenlage aus Athen sei eine Zumutung: «Das ist unterirdisch.»