Dallas (dpa) - Ein starker Dirk Nowitzki allein ist für die Dallas Mavericks nicht genug. Der Heimvorteil ist dahin, der Traum vom Titel in Gefahr: Trotz einer erneuten One-Man-Show des Würzburgers im Schlussabschnitt verloren die Texaner die dritte NBA-Finalpartie gegen die Miami Heat mit 86:88.

Nachdem der deutsche Superstar den möglichen Ausgleich mit der Schlusssirene nur um Zentimeter verpasst hatte, laufen die «Mavs» nun einem 1:2-Rückstand hinterher. «Das war eine schwere Niederlage, das ist jedem klar. Ich glaube, es wird schwer, ein bisschen zu schlafen», meinte ein sichtlich enttäuschter Nowitzki, der mit 34 Punkten bester Werfer der Partie war.

Schlaflos in Dallas - weil er in den entscheidenden Phasen von seinen Mitspielern alleingelassen wurde. «Hey, ein bisschen Hilfe für den Deutschen», forderte das Fort Worth Star-Telegram in seiner Montagausgabe - und brachte damit die texanische Gemütslage auf den Punkt. So effektiv die Dreier-Spezialisten Jason Kidd, Jason Terry und J.J. Barea in den bisherigen Playoffs auch waren, so schwach agieren sie in den Finals. 29 Mal warf das Trio am Sonntag aus dem Feld Richtung Korb, nur zehn Versuche waren erfolgreich. «Es war enttäuschend, wir konnten Dirk nicht helfen», betonte Terry. «Wir würden es Dirk gerne einfacher machen, aber heute ging einfach nichts», ergänzte Trainer Rick Carlisle.

Durch die Niederlage steht Dallas in den nächsten beiden Heimspielen gehörig unter Druck. Miami braucht nur noch zwei weitere Erfolge, um wie 2006 in Dallas den Titel zu holen. «Da müssen wir Vollgas geben, denn eines ist klar: das Spiel dürfen wir nicht verlieren. Mit 1:3 hinten zu liegen, sähe nicht gut aus», sagt Nowitzki.

Miami hingegen will die Mavericks im ohnehin schon heißen Titelrennen noch mehr ins Schwitzen bringen. «Das nächste Spiel ist ein großes Spiel. Wir müssen unsere Helme aufsetzen und verstehen, dass es schwieriger sein wird, das kommende Spiel zu gewinnen als dieses», sagt Dwyane Wade, mit 29 Punkten Miamis bester Werfer. Die Heat zeigten sich bereits in Partie drei ehrgeizig und effektiv. In der ersten Halbzeit resultierten 14 von Miamis 47 Punkten aus Fastbreaks nach Ballverlusten der «Mavs», zwischenzeitlich führte das Team aus Südflorida mit 45:31.

Dallas kämpfte sich zwar immer wieder zurück, schaffte es aber nie, sich selbst entscheidend abzusetzen. «Es ist natürlich schwer, wenn man sich immer zurückbeißen muss. Das kostet eine Menge Kraft», meinte Nowitzki. «Mavericks schaufeln sich ein zu tiefes Grab», titelte die Tageszeitung «Dallas Morning News».

74:81 lag Dallas knapp sechs Minuten vor dem Spielende zurück, als Nowitzki endgültig das Kommando übernahm. Miamis Deckung hatte bis dahin die Offensive der Mavericks klar beherrscht, die Gastgeber hervorragend vom eigenen Korb weggehalten, sie somit zu Distanzwürfen gezwungen, von denen viele ihr Ziel verfehlten. «Ich habe Miamis Abwehr schon nach den ersten beiden Partien Tribut gezollt. Sie sind sehr aktiv, sehr athletisch auf den Flügeln, stellen dort unsere Schützen zu», resümierte Nowitzki.