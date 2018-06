Widerstand im Bundestag gegen Athen-Hilfen wächst

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel muss um die Zustimmung ihrer schwarz-gelben Koalition zur neuen Griechenland-Rettung zittern. In den Bundestagsfraktionen von Union und FDP wird gewarnt, dass Athen zu einem Milliarden-Fass ohne Boden werden könnte. Am Mittwoch wird CDU-Chefin Merkel den Fraktionen direkt nach ihrer USA-Reise persönlich ihr Krisenmanagement erklären müssen. Schwarz-Gelb hat im Bundestag einen Vorsprung von 21 Mandaten vor der Opposition. Nach Angaben aus Koalitionskreisen könnten allein 15 FDP-Abgeordnete den Griechenland-Kurs der Regierung ablehnen. Auch bei der Union werden Abweichler erwartet. Die FDP knüpft ihre Zustimmung an harte Auflagen.

EHEC-geschädigte Bauern können auf Hilfen aus Brüssel hoffen

Brüssel (dpa) - Gemüsebauern können nach den Umsatzeinbrüchen wegen des Darmkeims EHEC auf Entschädigung aus Brüssel hoffen. Die EU-Kommission arbeite an einem Vorschlag für kurzfristige Ausgleichszahlungen für die betroffenen Produzenten, sagte der Sprecher von EU-Landwirtschaftskommissar Dacian Ciolos am Montag in Brüssel. Eine grundsätzliche Einigung könnten die EU-Landwirtschaftsminister bereits bei ihrem Sondertreffen am Dienstag in Luxemburg treffen. Die Details müssten dann noch ausgearbeitet werden. Bei der Hilfe könnte es sich um Zahlungen aus Brüssel oder um nationale staatliche Subventionen handeln, sagte der Sprecher.

Daimler und Rolls-Royce sichern sich Mehrheit an Tognum

Friedrichshafen/Stuttgart (dpa) - Daimler und Rolls-Royce haben sich nach wochenlangem zähen Ringen die Mehrheit am Motorenhersteller Tognum gesichert. Die beiden Bieter halten knapp 60 Prozent der Aktien des Friedrichshafener Unternehmens, wie Daimler mitteilte. Tognum soll nun zum weltweiten Marktführer für Industriemotoren weiterentwickelt werden. Den entscheidenden Durchbruch für die Bieter hatte die Aufstockung der Offerte um zwei auf 26 Euro je Aktie gebracht. Zuvor hatten Daimler und Rolls-Royce mit ihrem Angebot auf Granit gebissen. Die neue Offerte bewertet den Dieselmotorenspezialisten mit 3,4 Milliarden Euro.

Teures Öl vermasselt Airlines das Geschäft - IATA greift EU an